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Благотворительный фонд дал денег на ремонт школы олимпийского резерва в Петрозаводске

Новости. Общество
17:40, 11 Февраля 2021
фото: источник - nordroad.ru
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Благотворительный фонд "Северный духовный путь" профинансировал ремонтные работы в спортшколе №5, сообщается в паблике правительства Карелии.

В спортивной школе олимпийского резерва №5 Петрозаводска начался ремонт подсобных помещений спортивного зала борьбы. Работы финансирует благотворительный фонд "Северный духовный путь".

Это заключительный этап реконструкции. Ремонт планируется завершить уже в марте текущего года, отмечается в паблике.

Ранее при участии фонда отремонтировали зал для борьбы, покрасили стены двух этажей, обновили подоконники и плинтуса, оградили батареи, смонтировали подвесной потолок, светильники и шведские стенки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-02-11 17:54:23
А вот раньше был попечительский совет имени Алиханова.
наташка
2021-02-11 18:22:58
Вася, а еще кубок по волейболу на приз спикера петросовета :)
Гость
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