Благотворительный фонд дал денег на ремонт школы олимпийского резерва в Петрозаводске

Благотворительный фонд "Северный духовный путь" профинансировал ремонтные работы в спортшколе №5, сообщается в паблике правительства Карелии.
В спортивной школе олимпийского резерва №5 Петрозаводска начался ремонт подсобных помещений спортивного зала борьбы. Работы финансирует благотворительный фонд "Северный духовный путь".
Это заключительный этап реконструкции. Ремонт планируется завершить уже в марте текущего года, отмечается в паблике.
Ранее при участии фонда отремонтировали зал для борьбы, покрасили стены двух этажей, обновили подоконники и плинтуса, оградили батареи, смонтировали подвесной потолок, светильники и шведские стенки.
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