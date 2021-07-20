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Благотворительный фонд "Доброе сердце" везет горячую еду волонтерам, которые тушат пожары в Карелии

Новости. Общество
15:07, 20 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Добровольцам, борющимся с огнем у поселка Найстенъярви, и местным жителям, оставшимся без электроснабжения, везут горячую еду.

"Сегодня третий день как мы работаем в поселке Найстенъярви, развозим горячее питание как волонтерам, борющимся с огнём, так и жителям посёлка, оставшимся без электричества", - сообщили в благотворительном фонде.

Руководство благотворительного фонда "Доброе сердце" организации, откликнувшиеся на призыв о помощи: это Пицца Тик Тайм, кафе "Альянс", The Кухня, стоматологию "ПримаДент+ в Петрозаводске", а также "Шуйский хлеб".

Благотворители отмечают, что это огромная помощь, потому что многие волонтеры тушат пожар по двое-трое суток, не выходя из леса.

"Для нас важна каждая ваша помощь, если вы хотите присоединиться и помочь, звоните 89114129045 (Екатерина)", - сообщается в паблике фонда "Доброе сердце".

Также можно перечислить деньги, на которые благотворители приобретут для добровольцев на пожарах воду, респираторы, помпы, кофе.

Ранее глава Карелии сообщил, что для координации добровольческой помощи пожарным и жителям республики в «Точке кипения» организован специальный центр

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Комментарии

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Игровой канал - Game world Панков
2021-07-20 16:17:42
У меня всего один вопрос, государство то будет помогать или оно только налоги собирать умеет?
театральный критик
2021-07-20 15:16:34
Не надо врать. Электроснабжение поселка восстановлено.
Александр Ершов
2021-07-20 15:23:21
театральный критик, это правда.
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