В Петрозаводске открыли специальный центр для добровольцев, участвующих в ликвидации пожаров

Для координации добровольческой помощи пожарным и жителям республики в «Точке кипения» организован специальный центр, сообщил глава Карелии.

Как пишет руководитель региона Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, центр для добровольцев открыт в «Точке кипения» на проспекте Ленина, 31. Его возглавил директор Карельского регионального центра молодежи Эдуард Хохлов.

Парфенчиков отметил, что сегодня многие люди выходят на связь и спрашивают, куда можно привезти бутилированную воду, продукты, товары первой необходимости, инструменты для тушения пожаров. Для объединения всех усилий создана горячая линия - 8 (900) 455-19-70. Она работает с 9 до 20 часов ежедневно.

"Согласно прогнозам синоптиков ситуация с пожарами может продлиться долго. Районным администрациям поручено сформировать потребность в продуктах питания, воды, средствах защиты, добровольцах. Добровольческому центру поручено системно организовать работу волонтеров, разумно распределить поступающие ресурсы во взаимодействии с МЧС и администрациями районов. Скажу честно, земляки, сейчас любая помощь не будет лишней…", - пишет глава Карелии.

Ранее глава МЧС России заявил, что спасатели успешно справились с работой в поселке Карелии, взятым в огненное кольцо.