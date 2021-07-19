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В Петрозаводске открыли специальный центр для добровольцев, участвующих в ликвидации пожаров

Новости. Общество
14:03, 20 Июля 2021
фото: Точка кипения в ВК

Для координации добровольческой помощи пожарным и жителям республики в «Точке кипения» организован специальный центр, сообщил глава Карелии.

Как пишет руководитель региона Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, центр для добровольцев открыт в «Точке кипения» на проспекте Ленина, 31. Его возглавил директор Карельского регионального центра молодежи Эдуард Хохлов.

Парфенчиков отметил, что сегодня многие люди выходят на связь и спрашивают, куда можно привезти бутилированную воду, продукты, товары первой необходимости, инструменты для тушения пожаров. Для объединения всех усилий создана горячая линия - 8 (900) 455-19-70. Она работает с 9 до 20 часов ежедневно.

"Согласно прогнозам синоптиков ситуация с пожарами может продлиться долго. Районным администрациям поручено сформировать потребность в продуктах питания, воды, средствах защиты, добровольцах. Добровольческому центру поручено системно организовать работу волонтеров, разумно распределить поступающие ресурсы во взаимодействии с МЧС и администрациями районов. Скажу честно, земляки, сейчас любая помощь не будет лишней…", - пишет глава Карелии.

Ранее глава МЧС России заявил, что спасатели успешно справились с работой в поселке Карелии, взятым в огненное кольцо.

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