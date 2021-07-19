Глава МЧС России заявил, что спасатели успешно справились с работой в поселке Карелии, взятым в огненное кольцо

Глава МЧС России Евгений Зиничев оценил работу спасателей в пострадавшем от лесных пожаров поселке Найстенъярви.

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев осмотрел территорию Найстенъярви во время рабочего визита в Карелию. Зиничев пришел к выводу, что сотрудники МЧС успешно справились с работой.

"Задача одна у нас - отстоять населенный пункт. С этим справились. Здесь фактически ничего не сгорело, кроме заброшенной постройки. В целом, задача МЧС выполнена. Будем находиться здесь, пока угроза не будет снята. После того, как будет снята, будем помогать подразделениям Рослесхоза в лесу бороться", - сказал Евгений Зиничев прессе.

Напомним, сегодня глава МЧС Карелии прибыл в Карелию с рабочим визитом, чтобы посетить наиболее пострадавший от лесных пожаров поселок Найстенъярви.

Ранее "Столица на Онего" опубликовала репортаж из Найстенъярви, взятым в огненое кольцо.