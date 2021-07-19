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Глава МЧС России заявил, что спасатели успешно справились с работой в поселке Карелии, взятым в огненное кольцо

Новости. Общество
12:34, 20 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Глава МЧС России Евгений Зиничев оценил работу спасателей в пострадавшем от лесных пожаров поселке Найстенъярви.

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев осмотрел территорию Найстенъярви во время рабочего визита в Карелию. Зиничев пришел к выводу, что сотрудники МЧС успешно справились с работой.

"Задача одна у нас - отстоять населенный пункт. С этим справились. Здесь фактически ничего не сгорело, кроме заброшенной постройки. В целом, задача МЧС выполнена. Будем находиться здесь, пока угроза не будет снята. После того, как будет снята, будем помогать подразделениям Рослесхоза в лесу бороться", - сказал Евгений Зиничев прессе.

Напомним, сегодня глава МЧС Карелии прибыл в Карелию с рабочим визитом, чтобы посетить наиболее пострадавший от лесных пожаров поселок Найстенъярви.

Ранее "Столица на Онего" опубликовала репортаж из Найстенъярви, взятым в огненое кольцо.

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Комментарии

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Goxa
2021-07-20 13:07:21
Если они так хорошо справились, зачем прилетел глава МЧС России? Вот если бы они потушили сразу, когда люди били тревогу, многих сегодняшних проблем можно было избежать.
врунофф
2021-07-20 12:46:10
Так оно и есть. Не либерда же своими визгами пожар тушила.
Off
2021-07-20 13:08:50
врунофф, социопатишка . Они в думе сидят и принимают законы ..а ты здесь власть и должен быть в лесу с лопатой, а не прятаться под диваном :)
врунофф
2021-07-20 13:27:37
Off/лёха, спасай краснокнижные лишайники! Поташев спасает, а ты нет.
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