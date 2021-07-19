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Глава МЧС России прилетел в Карелию, где полыхают лесные пожары (ФОТО)

Новости. Общество
11:01, 20 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев сегодня прибыл Карелию, в которой пылают лесные пожары.

Евгений Зиничев прилетел в Найстенъярви, на территорию наиболее пострадавшую от лесных пожаров, сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий.

В настоящее время на въезде в Найстенъярви наблюдается задымление, также заметен огонь в лесу.

Как сообщает паблик правительства Карелии, крупный лесной пожар действует на территории Суоярвского района в Найстенъярвском лесничестве (в квартале 64) на площади около 1000 га. Пожар возник на полосе отвода железной дороги.

Существует потенциальная угроза поселку Найстенъярви, где уже пострадало пять строений, а также поселку Суоёки.

Фактически на действующем крупном лесном пожаре задействовано 202 человека и 15 единиц техники.

К тушению пожара привлечено: 4 человека Карельского центра и 2 единицы техники, 30 человек арендаторов и 7 единиц техники (АО «Запкареллес», ООО «Карлис Вяртсиля», ПАО «МРСК Северо-Запада» филиал «Карелэнерго», ОО «Форест Трэвел»), 40 добровольцев, сотрудники МЧС России Невского спасательного центра в количестве 100 человек, 4 сотрудника ОПС и 2 единицы техники, 3 пожарных поезда, работал вертолет Ми-8 с водосливным устройством. 21 июля будут направлены специалисты ФБУ «Авиалесоохраны» в количестве 24 человек.

Репортаж из Найстенърви читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-07-20 11:17:51
При такой ситуации почему въезд в леса не запретили? Леса и берега водоемов заполнены туристами на машинах со всей страны
театральный критик
2021-07-20 11:15:55
Шапка классная. Как у капитана линкора "Аризона". :)
amez
2021-07-20 11:13:38
Сколько киношников и фотоблогеров на одного министра! Вот работка мерзкая...
Гость
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