Благоустроенный сквер на набережной Петрозаводска превратили в помойку (ФОТО)

Вандалы продолжают уничтожать сквер на набережной Варкауса.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" разместили фото сквера, недавно обустроенного в створе улицы Ленинградской и набережной Варкауса. Территория сквера, где установлены фонари, скамейки, питьевой фонтан и декоративный водопад, вымощена дорожка для прогулок, посажены кусты и деревья, оказалась завалена мусором.

"Так прекрасно стало в новом обустроенном парке "Аквамарин" на Варкауса: новые скамейки, дорожки, фонтанчик, елочки, тренажеры, воздух чистый. Красота! Глаза радовались. Но, наши "люди" не могут без свинства", - пишут горожане в паблике.

По словам петрозаводчан, территория сквера ежедневно покрывается ковром из грязи.

Напомним, предприятие "РКС-Петрозаводск", которое проводит работы по благоустройству сквера на набережной Варкауса, еще даже не успело официально открыть сквер, а у питьевого фонтанчика уже украли кран. Тогда фонтан временно закрыли коробом, опасаясь новых нападок вандалов