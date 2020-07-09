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Благоустроенный сквер на набережной Петрозаводска превратили в помойку (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 10 Июля 2020
фото: "Подслушано в ПТЗ"
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Вандалы продолжают уничтожать сквер на набережной Варкауса.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" разместили фото сквера, недавно обустроенного в створе улицы Ленинградской и набережной Варкауса. Территория сквера, где установлены фонари, скамейки, питьевой фонтан и декоративный водопад, вымощена дорожка для прогулок, посажены кусты и деревья, оказалась завалена мусором.

"Так прекрасно стало в новом обустроенном парке "Аквамарин" на Варкауса: новые скамейки, дорожки, фонтанчик, елочки, тренажеры, воздух чистый. Красота! Глаза радовались. Но, наши "люди" не могут без свинства", - пишут горожане в паблике.

По словам петрозаводчан, территория сквера ежедневно покрывается ковром из грязи.

Напомним, предприятие "РКС-Петрозаводск", которое проводит работы по благоустройству сквера на набережной Варкауса, еще даже не успело официально открыть сквер, а у питьевого фонтанчика уже украли кран. Тогда фонтан временно закрыли коробом, опасаясь новых нападок вандалов


РКС-Петрозаводск

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-10 10:08:38
Большевики знали как надо обращаться с себе подобными.
Ангелина
2020-07-10 09:09:50
Не исключено, что это крысы, они любят выворачивать урны
VladPTZ
2020-07-10 08:41:05
Так урны зачем стоят, для красоты? Для того чтобы в них кидали мусор. А если урны не чистят то при чем тут люди.
Саныч
2020-07-10 08:10:30
Убираться там не пробовали?
новый
2020-07-10 09:42:45
Саныч, флаконы от бояры за собой убирать не пробовал ?
Саныч
2020-07-10 10:22:34
новый, ты не только сегодня, а вообще всегда не очень умный.
Off
2020-07-10 10:40:13
Саныч, он всегда такой , других здесь не держат... )
Неравнодушный
2020-07-10 07:54:38
Людям абсолютно пофиг. Не начнут задумываться, покамест ещё не захлёбываются в собственном г.
Гость
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