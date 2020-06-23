890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще один завод "Сегежа групп" в Карелии выставлен на продажу 8
23.06.2020 14:46
Житель Карелии получил "условку" за хранение взрывчатки 2
23.06.2020 16:45
Петросовет сообщает об изменении сроков предоставления и рассмотрения заявок на благоустройство дворов 1
23.06.2020 17:40
Девушка сбежала из магазина в Петрозаводске с коньяком за 16 тысяч рублей 5
23.06.2020 17:20
Житель Петрозаводска остался без денег, проведя выходные в компании мужчины 3
23.06.2020 18:20

Благоустройство Голиковского парка в Петрозаводске обойдется в 15 млн рублей

Новости. Общество
12:38, 24 Июня 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
Загрузка...

Подрядчик завозит брусчатку и готовится к мощению пешеходных дорожек, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта ООО "СМС"приступило к благоустройству территории Голиковского парка. 

Сейчас на территорию парка завозится брусчатка. Для мощения пешеходных дорожек здесь будет использован материал, который демонтируется в рамках реконструкции Онежской набережной.

Напомним, проект благоустройства территории Голиковского парка был разработан в 2020 году и предусматривает ремонт дорожек с мощением из натурального камня, установку скамеек и урн. Общая стоимость работ составит 15, 2 млн рублей.

Ранее мэрия оштрафовала рабочих, разбиравших брусчатку в парке Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
19.06.2020, 13:57
Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей
17.06.2020, 16:31
Женщина погибла на лесном озере в Карелии

Аналитика

23.06.2020 12:13
Политкухня
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
Глава города не подписывает документы об объединении поселений, а депутаты горсовета не назначают дату выборов нового руководителя муниципалитета.
"Изжога после ягодного бизнеса"
22.06.2020 15:31
"Болит душа за каждого пациента"
19.06.2020 12:31
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 21
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Вся аналитика

Чтиво

22.06.2020 12:30
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Билет в одну сторону 3
17.06.2020 11:49
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»