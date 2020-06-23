Благоустройство Голиковского парка в Петрозаводске обойдется в 15 млн рублей

Подрядчик завозит брусчатку и готовится к мощению пешеходных дорожек, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта ООО "СМС"приступило к благоустройству территории Голиковского парка.

Сейчас на территорию парка завозится брусчатка. Для мощения пешеходных дорожек здесь будет использован материал, который демонтируется в рамках реконструкции Онежской набережной.

Напомним, проект благоустройства территории Голиковского парка был разработан в 2020 году и предусматривает ремонт дорожек с мощением из натурального камня, установку скамеек и урн. Общая стоимость работ составит 15, 2 млн рублей.

Ранее мэрия оштрафовала рабочих, разбиравших брусчатку в парке Петрозаводска.