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Мэрия оштрафовала рабочих, разбиравших брусчатку в парке Петрозаводска

Новости. Общество
16:36, 17 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В Петрозаводске оштрафована фирма, которая проводит благоустройство Зарецкого парка, сообщили в городской мэрии.

В Петрозаводске началось благоустройство Зарецкого парка. Работы выполняет ООО "Евромодуль" в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия. Стоимость объекта - 12,2 млн рублей.

Проектом предусматривается ремонт смотровой площадки, где установлен памятник "Пушка", устройство пешеходных дорожек от площади Кирова и от улицы Луначарского к монументу. Подходы будут вымощены с использованием брусчатки из натурального камня. В парке также появятся новые скамейки и урны. Вдоль дорожек будут восстановлены газоны.

Отметим, что подрядная организация оштрафована на 15 тысяч рублей за отсутствие ограждающих конструкций и аншлага с информацией о выполняемых работах. В настоящее время недостатки устранены.

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Комментарии

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кир
2020-06-17 16:55:09
Это не штраф, а показушная якобы работенка.
Гость
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