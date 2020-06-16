Мэрия оштрафовала рабочих, разбиравших брусчатку в парке Петрозаводска

В Петрозаводске оштрафована фирма, которая проводит благоустройство Зарецкого парка, сообщили в городской мэрии.

В Петрозаводске началось благоустройство Зарецкого парка. Работы выполняет ООО "Евромодуль" в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия. Стоимость объекта - 12,2 млн рублей.

Проектом предусматривается ремонт смотровой площадки, где установлен памятник "Пушка", устройство пешеходных дорожек от площади Кирова и от улицы Луначарского к монументу. Подходы будут вымощены с использованием брусчатки из натурального камня. В парке также появятся новые скамейки и урны. Вдоль дорожек будут восстановлены газоны.

Отметим, что подрядная организация оштрафована на 15 тысяч рублей за отсутствие ограждающих конструкций и аншлага с информацией о выполняемых работах. В настоящее время недостатки устранены.