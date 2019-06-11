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Новости. Общество
09:18, 11 Июня 2019
фото: Парк Железнодорожников в Петрозаводске / ВК

Благоустройство парка Железнодорожников в Петрозаводске обойдется в 5,7 млн рублей

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Власти карельской столицы сообщили о планах масштабных работ по благоустройству городского места отдыха.

В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в парке планируется выполнение работ по отсыпке переходных дорожек и площадок, устройству газонов, установке скамеек, урн, детского игрового оборудования, ограждения и декоративной металлической арки с изображением паровоза и надписью: "Парк Железнодорожников". Стоимость работ превысит 5,7 млн рублей, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Проект благоустройства разработала компания ООО "Инженерный центр "Штрих".

Также в рамках заключенного муниципального контракта в ближайшие дни начнется снос аварийных деревьев (30 штук) и санитарная обрезка деревьев и кустарников (250 штук) на территории парка.

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Комментарии

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Lana
2019-06-11 11:01:37
Наконец этой заброшенности придет конец. Давно пора ландшафтникам там прибраться. Место красивое должно быть ухоженным.
btw
2019-06-11 10:13:30
Снос 30 деревьев? Обрезка? Инженерный центр Штрих? Ну всё, плакал парк
Гость
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