Блины на Масленицу в Карелии в этом году подорожают

Карелиястат рассчитал среднюю стоимость приготовления порции блинов на Масленицу для жителей Карелии в этом году.

Расчеты сделаны исходя из того, что для приготовления 30 блинов потребуется литр молока 2,5-3,2% жирности, 2 яйца, 400 граммов пшеничной муки высшего сорта, 40 миллилитров подсолнечного масла, 2 столовые ложки сахара, щепотка соды и соль по вкусу.

Сколько денег потребуется для приготовления 30 блинов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".