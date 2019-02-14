Блины на Масленицу в Карелии в этом году подорожают

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Карелиястат рассчитал среднюю стоимость приготовления порции блинов на Масленицу для жителей Карелии в этом году.
Расчеты сделаны исходя из того, что для приготовления 30 блинов потребуется литр молока 2,5-3,2% жирности, 2 яйца, 400 граммов пшеничной муки высшего сорта, 40 миллилитров подсолнечного масла, 2 столовые ложки сахара, щепотка соды и соль по вкусу.
Сколько денег потребуется для приготовления 30 блинов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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