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Новости. Погода
18:00, 15 Августа 2018

Ближайшие несколько лет будут рекордно жаркими, предупредили ученые

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Аномальная жара и теплые зимы будут господствовать на Земле на протяжении последующих пяти лет, заявляют климатологи, опубликовавшие статью в журнале Nature Communications.

"Наша климатическая модель показывает, что аномально высокие температуры воздуха будут оставаться такими же как минимум на протяжении последующих пяти лет, а для температур моря этот тренд будет еще более длительным", — заявили ученые, которых цитирует РИА Новости.

Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые экстремальные погодные явления — периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с "неправильной" погодой.

Частота подобных явлений в будущем будет только расти по мере дальнейшего развития глобального потепления, и они будут охватывать все большие территории. Это приведет, как показывают расчеты западных климатологов, к резкому увеличению смертности — каждый "лишний" градус жары летом будет повышать число умерших людей на пять процентов.

Флориан Севелле из Университета Бреста (Франция) и Сибрен Дрижфхоут из Метеорологического института Нидерландов, проверяя работу новой методики просчета климатических колебаний, пришли к выводу, что аномальная летняя жара и теплые зимы будут господствовать на Земле еще как минимум пять лет.

Эта система, как объясняют ученые, отличается от других климатических моделей тем, что она построена на базе математических принципов, используемых для просчета поведения жидкостей, горных пород и различных квантовых процессов.

В отличие от классических теорий, она позволяет предсказать не только общие тренды и вычислить среднестатистические температуры, но и рассчитать вероятность возникновения различных экстремальных сценариев, опираясь на прошлые примеры таких событий.

В среднем, температуры будут выше нормы примерно на 0,1 градуса Кельвина, что заметно повысит частоту засух, волн жары и других погодных аномалий, связанных с глобальным потеплением. Ситуация нормализуется только после 2022 года, хотя есть 69-процентный шанс, что вода в океанах Земли будет оставаться перегретой на протяжении более длительного времени.

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