Близится к завершению строительство еще двух домов для расселения аварийного жилья в Карелии

Строительство двух домов для расселения аварийного жилья в Кондопоге вошло в завершающую стадию, все недочеты устранены.

Об этом сообщили в Государственном комитете Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору после того, как на объектах побывал руководитель ведомства Александр Темнышев.

Два многоквартирных дома возводятся на бульваре Юности.

В пятиэтажном 80-ти квартирном доме № 1 выполнены все основные строительно-монтажные работы, включая монтаж инженерного оборудования и отделочные работы. Сейчас идет благоустройство прилегающей территории. Во втором доме завершен монтаж основных строительных конструкций, ведутся работы по установке оконных блоков и монтажу внутридомовых инженерных систем.

«Специалистами Госкомитета на основании поступивших от застройщика извещений о завершении этапов работ проведено три проверки и выдано одно предписание. Указанные в нем нарушения были своевременно устранены», — сообщили в Госкомстройнадзоре.