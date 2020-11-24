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Близнецы родились с разницей в два года

Новости. Общество
23:30, 24 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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В английском городе Тонтон женщина родила близнецов с разницей в два года.

33-летняя Карен Маркс рассказала, что три года назад она вместе с возлюбленным Джеймсом обратилась в клинику экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). С помощью донорской яйцеклетки и сперматозоидов Джеймса пара получила пять эмбрионов, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на газету The Sun.

Карен успешно перенесла процедуру ЭКО и 1 сентября 2018 года родила сына Кэмерона. "Мы никогда не хотели, чтобы Кэмерон был единственным ребенком в семье", — говорит она. После родов британка снова прибегла к ЭКО и забеременела, но у нее случился выкидыш. Следующая попытка оказалась успешной, и 15 сентября 2020 года на свет появилась дочь Изабелла.

"Так странно родить близнецов с разницей в два года, — отмечает она. — Я всегда хотела иметь четырех детей. В худшем случае Кэмерону будет шесть лет, когда я рожу последнего ребенка. Хотя это может произойти и позже. У них (замороженных эмбрионов — прим. "Ленты.ру") нет как такового срока годности".

Карен уточняет, что Кэмерон и Изабелла — гетерозиготные близнецы. Однако благодаря оставшимся эмбрионам у женщины есть шанс родить идентичных близнецов и даже тройню.

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