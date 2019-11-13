Блогера Варламова на лекции в Петрозаводске заменит его жена-урбанист

Вместо известного блогера Ильи Варламова в Петрозаводск для участия в форсайт-сессии "Экотуризм-перезагрузка" приехала его супруга Любовь.

Любовь Варламова будет работать на форсайт-сессии "Экотуризм-перезагрузка", которая открылась сегодня в столице Карелии, и прочтет лекцию. Ранее Управление по туризму республики анонсировало в рамках мероприятия "разговор" журналиста, архитектора, фотографа, основателя фонда Городские проекты Ильи Варламова "Где отдыхать, Варламов?". Сегодня выяснялось, что вместо блогера на сессию приехала его жена.

Любовь Варламова так же, как и муж, по образованию архитектор, успешно занимается бизнесом, курирует многие успешные проекты. Она работает как дизайнер, архитектор, является партнером группы компаний ICube, основанной Ильей Варламовым.

Напомним, форсайт-сессия "Экотуризм-перезагрузка" будет проходит в Петрозаводске 13-14 ноября. В рамках ее работы пройдет презентация новой модели развития экотуризма на территории Российской Федерации, в том числе лучших практик и бизнес-моделей.