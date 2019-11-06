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Новости. Общество
15:44, 06 Ноября 2019
фото: © globallookpress.com

Блогер Илья Варламов прочитает лекцию в Петрозаводске

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Известный блогер примет участие в форсайт-сессии "Экотуризм-перезагрузка", которая пройдет в Карелии с 13 по 14 ноября.

Журналист, архитектор, фотограф, основатель фонда Городские проекты Илья Варламов 13 ноября прочтет лекцию "Где отдыхать, Варламов?". Открытый разговор с блогером состоится в ресторане "Фрегат", сообщили "Столице на Онего" в Управлении по туризму республики. Для того, чтобы попасть на лекцию, нужно зарегистрироваться здесь.

Форсайт-сессия "Экотуризм-перезагрузка" состоится в Петрозаводске 13-14 ноября. В рамках ее работы пройдет презентация новой модели развития экотуризма на территории Российской Федерации, в том числе лучших практик и бизнес-моделей.

Организаторами мероприятия выступают правительство республики и Агентство Стратегических Инициатив. Ведущими спикерами выступят представители федеральных органов власти, первые лица региона и ведущие эксперты.

Напомним, блогер-урбанист посетит Петрозаводск уже во второй раз. Впервые в столице Карелии он побывал в 2014 году и написал о городе два поста "Хороший Петрозаводск" и "Плохой Петрозаводск". А недавно он выпустил собственный рейтинг топ-70 городов России, в которых он побывал. Санкт-Петербург с Москвой он исключил, как две столицы. Петрозаводску в своем рейтинге Варламов отдал высокое 16 место.

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Комментарии

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2019-11-06 15:55:15
Работать некому - все блогеры и лекторы. Республиканское правительство оплачивает выступление этой московской шелупони за счет добросовестных налогоплательщиков .
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