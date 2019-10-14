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Новости. Общество
07:15, 14 Октября 2019

"В Петрозаводске все хорошо, это север" (ВИДЕО)

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Блогер Илья Варламов выпустил долгожданный рейтинг городов России, где Петрозаводску отдал высокое 16 место.

Известный блогер Илья Варламов выпустил собственный рейтинг топ-70 городов России, в которых он побывал. Санкт-Петербург с Москвой он исключил, как две столицы.

В рейтинге Варламова Петрозаводску отдано высокое 16 место.

"Город не успели изуродовать самостроем. Красивые улицы, озеро. В Петрозаводске все хорошо, это север", - такой комментарий дает блогер.

В рейтинге Варламова столица Карелии опережает такие города, как, например, Грозный или Владивосток.  Ну а в тройку лидеров вошли Севастополь, Казань и Екатеринбург, который блогер назвал лучшим городом России.

 

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Комментарии

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zanoza
2019-10-14 11:18:05
Рейтингами занимаются те, кому больше делать нечего! Вот блогеры, они кто? Титул «известный блогер» — это примерно как «известный суслик». Известен-то он известен, но в основном только другим сусликам.
Беня
2019-10-14 10:52:22
Я шо это у него мешки под глазами? Видимо трезвится очень, блогер :)
новый
2019-10-14 10:51:38
В рейтинге бесполезности для общества делит общее место с фуксом.
Вася
2019-10-14 10:06:09
Клоун.
Беня
2019-10-14 10:53:32
Вася, только красного клоунского шнобеля на резинке не хватает :)
Fit G
2019-10-14 09:19:40
Блин, одни блогеры кругом. Кто работать будет?
кир
2019-10-14 09:50:31
Fit G, так точно. Уплотнительная застройка высотками сделает катастрофу.
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