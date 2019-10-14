"В Петрозаводске все хорошо, это север" (ВИДЕО)

Блогер Илья Варламов выпустил долгожданный рейтинг городов России, где Петрозаводску отдал высокое 16 место.

Известный блогер Илья Варламов выпустил собственный рейтинг топ-70 городов России, в которых он побывал. Санкт-Петербург с Москвой он исключил, как две столицы.

В рейтинге Варламова Петрозаводску отдано высокое 16 место.

"Город не успели изуродовать самостроем. Красивые улицы, озеро. В Петрозаводске все хорошо, это север", - такой комментарий дает блогер.

В рейтинге Варламова столица Карелии опережает такие города, как, например, Грозный или Владивосток. Ну а в тройку лидеров вошли Севастополь, Казань и Екатеринбург, который блогер назвал лучшим городом России.