Блогершу избили из-за откровенного танца в костюме монахини

Российская блогерша Яна Леонова рассказала о нападении неизвестного мужчины, который разбил ей лицо.

Она рассказала, что возвращалась домой от подруги, когда на нее напал мужчина в маске и на самокате. Леонова не смогла разглядеть его лицо, пишет "360".

Нападавший несколько раз ударил девушку по лицу и крикнул, что она заслужила такое отношение "своими непристойными видео". После этого мужчина скрылся. Блогерша сняла побои в травмпункте и написала заявление на нападавшего. Она надеется, что его найдут и накажут.

Яна Леонова в мае текущего года опубликовала в своем аккаунте в TikTok видео, на котором девушка танцует в костюме католической монахини. Пользователи не оценили такой поступок, тем более что наряд был достаточно откровенным: с глубоким вырезом и декольте. На девушку посыпались угрозы. Она попыталась оправдаться, что не хотела своим танцем задеть чувства верующих.

На аккаунт Леоновой в TikTok подписано более 420 тысяч человек, а в Instagram – более 110 тысяч.