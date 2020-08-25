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Блогершу избили из-за откровенного танца в костюме монахини

Новости. Общество
21:30, 25 Августа 2020
фото: © shutterstock.com/Martin Novak
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Российская блогерша Яна Леонова рассказала о нападении неизвестного мужчины, который разбил ей лицо.

Она рассказала, что возвращалась домой от подруги, когда на нее напал мужчина в маске и на самокате. Леонова не смогла разглядеть его лицо, пишет "360".

Нападавший несколько раз ударил девушку по лицу и крикнул, что она заслужила такое отношение "своими непристойными видео". После этого мужчина скрылся. Блогерша сняла побои в травмпункте и написала заявление на нападавшего. Она надеется, что его найдут и накажут.

Яна Леонова в мае текущего года опубликовала в своем аккаунте в TikTok видео, на котором девушка танцует в костюме католической монахини. Пользователи не оценили такой поступок, тем более что наряд был достаточно откровенным: с глубоким вырезом и декольте. На девушку посыпались угрозы. Она попыталась оправдаться, что не хотела своим танцем задеть чувства верующих.


© tiktok.com/@webdevka

На аккаунт Леоновой в TikTok подписано более 420 тысяч человек, а в Instagram – более 110 тысяч.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-25 23:13:59
Имеет право самовыражения. А попы реально обнаглели при горячей поддержке властей. Скоро Костя яму глубокую выкопает у театра и завалит его. А вы, раскрыв рты и выпучив глаза, будете смотреть как секта фанатиков издевается над людьми в цифровом веке.
nae
2020-08-25 23:02:48
Семь раз отмерь, один раз отрежь. Русская поговорка.
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