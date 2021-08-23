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Блогеры-наблюдатели будут работать на выборах в Карелии

Новости. Политика
11:11, 26 Августа 2021
фото: Pixabay License

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Информация о ходе голосования в соцсетях и мессенджерах будет поступать с избирательных участков в онлайн-режиме.

Работа блогеров-наблюдателей предусмотрена на избирательных участках, чтобы желающие могли следить за ходом трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы, Заксобрания Карелии и Петросовета практически в режиме реального времени. Это люди, которые ведут свои каналы в соцсетях и мессенджерах и включены республиканской Общественной палатой в число официальных наблюдателей.

Блогеры-наблюдатели будут работать в течение всего голосования и параллельно делиться информацией о происходящем на избирательных участках с подписчиками. Курировать их работу будет Общественная палата республики.

Для работы на выборах подготовлено специальное мобильное приложение, поясняет одна из будущих блогеров Олеся С.

«Соцсети сейчас — самый оперативный канал подачи информации, а блогинг развивается даже в сферах, которые очень придерживаются традиций, например, в образовании, где я работаю, — поясняет девушка. — И я считаю, что на выборах обязательно надо использовать этот инструмент и рассказывать о происходящем современным языком и современными средствами».

Вместе с представителями Общественной палаты, Общественного штаба и представителями Центральной избирательной комиссии блогерам-наблюдателям предстоит принимать участие в разрешении спорных ситуаций, если такие появятся в ходе трехдневного голосования.

«Если на каком-то участке возникнет конфликт, блогеры будут привлекаться к его расследованию. Вместе с группой мониторинга они отправятся на место происшествия и смогут вести оттуда трансляцию», — пояснил заместитель председателя Общественной Палаты Карелии Анатолий Цыганков.

Таким образом, в соцсетях будет регулярно появляться своевременная информация о ходе голосования, явке, открытии и закрытии участков, подсчете голосов, разрешении споров и других важных моментах.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы РФ, Законодательного собрания РК и Петросовета пройдут 17, 18, 19 сентября.

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