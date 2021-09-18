Блогеры-наблюдатели поделились впечатлениями от выборов

Блогеры рассказали о том, что они видят во время процедуры наблюдения за выборами.

На избирательных участках Карелии работают около трех сотен блогеров-наблюдателей. На своих страницах в соцсетях они рассказывают о том, что происходит в дни голосования.

Накануне блогеры-наблюдатели разместили в соцсетях 1 400 постов с описанием субботнего голосования. 17 сентября сообщений было на сотню меньше.

Некоторые наблюдатели встречают избирателей стихами.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет. Голосование проводится в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Сегодня избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.