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Блогеры-наблюдатели поделились впечатлениями от выборов

Новости. Политика
15:00, 19 Сентября 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Блогеры рассказали о том, что они видят во время процедуры наблюдения за выборами.

На избирательных участках Карелии работают около трех сотен блогеров-наблюдателей. На своих страницах в соцсетях они рассказывают о том, что происходит в дни голосования.

Накануне блогеры-наблюдатели разместили в соцсетях 1 400 постов с описанием субботнего голосования. 17 сентября сообщений было на сотню меньше.

Некоторые наблюдатели встречают избирателей стихами.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет. Голосование проводится в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Сегодня избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-09-19 15:41:11
Что за блоххеры ? Откуда они взялись ? Кого они представляют ? Нет такого субъекта " блогер " в законах РФ .
Редакция поясните .
Саныч
2021-09-19 15:23:14
Лошарики.
Гость
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