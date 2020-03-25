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Блогеры рассказали, как они искали банкоматы в селах Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
18:00, 26 Марта 2020
фото: © скриншот из видео
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Вторая серия этнокультурного тревел-блога, который записали во время экспедиции по Поморью, посвящена селам без связи и банкоматов - Сухому и Вирме .

Вышел второй выпуск тревел-блога о карельском Поморье. В легкой и развлекательной манере блогеры рассказывают об истории сел Сухое и Вирма. В ролике можно узнать о банкоматах и поморах, бизнес-советах для жителей Сухого, Церкви Петра и Павла в Вирме, и был ли здесь Иван Урган.

Напомним, авторы тревел-блога "Море помор" создали 10 серий, в которых рассказывают, как здорово путешествовать по Поморью. Первую историю путешественники записали в Беломорске и в поселке Нюхча.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-03-26 18:34:55
А шо только банкоматы? А шо не макдодальдсы, бургеркинги и KFC? В конце концов шо бы не поискать бриони, прада или луи витон?
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