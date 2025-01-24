От Сороки до Нюхчи: в Карелии началась реализация уникального проекта

Фонд «Опора» запустил проект «От Сороки до Нюхчи» по популяризации локальной истории среди молодежи.

Фонд «Опора» объявил о запуске проекта «От Сороки до Нюхчи». Как уточняется в группе фонда, проект направлен на сохранение, изучение и популяризацию локальной истории среди молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Реализация запланирована на 2025 год.

Подчеркивается, что особенностью проекта станет создание этнографических мультимедийных материалов, включая виртуальные экскурсии в формате видео 360 градусов по поморским селам. Помимо этого, в рамках проекта будут созданы фотовыставка и фотокнига.