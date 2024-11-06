Бобровая Луна: необычное астрономическое явление украсит небо над Россией

Жители России готовятся к зрелищному астрономическому явлению - Бобровой Луне.

В ночь с 15 на 16 ноября россиян ждет Бобровая Луна, напомнили в паблике «Мой Петрозаводск». В это время Луна максимально приблизится к Земле, пролетев на расстоянии всего 350 тысяч километров. Такое сочетание полнолуния и суперлуния сделает эту ночь особенно зрелищной.

Как уточнили в паблике, по одной из версий, название связано с тем, что бобры в этот период усиленно строят свои плотины в преддверии холодов.