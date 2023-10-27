Бобры наломали дров, доставив хлопот энергетикам Карелии

Энергетикам пришлось восстанавливать электросети после строительной деятельности бобров.
О стихийных стройках представителей отряда грызунов рассказали энергетики Карелии.
«Наломали дров», — сообщили о последствиях бобриного разгула в лесу сотрудники Россетей Северо-Запада.
Энергетики объяснили, что так бобры запасаются на зиму и строят плотины, а деревья валят прямо на линии электропередач.
«Бригада мастера карельского филиала Анатолия Орлова оперативно выехала по следам грызунов и восстановила ЛЭП», — написали в официальном паблике оператора услуг.
Ранее мы рассказывали о хищном зверьке, который боролся со льдом в попытках добраться до яблок на карельском болоте.
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