Бобры наломали дров, доставив хлопот энергетикам Карелии

Энергетикам пришлось восстанавливать электросети после строительной деятельности бобров.

О стихийных стройках представителей отряда грызунов рассказали энергетики Карелии.

«Наломали дров», — сообщили о последствиях бобриного разгула в лесу сотрудники Россетей Северо-Запада.

Энергетики объяснили, что так бобры запасаются на зиму и строят плотины, а деревья валят прямо на линии электропередач.

«Бригада мастера карельского филиала Анатолия Орлова оперативно выехала по следам грызунов и восстановила ЛЭП», — написали в официальном паблике оператора услуг.

Ранее мы рассказывали о хищном зверьке, который боролся со льдом в попытках добраться до яблок на карельском болоте.