Бобры в Карелии разрушили дорогу к национальному парку "Паанаярви" (ВИДЕО)

Дикие животные забили ветками трубу, расположенную под дорогой, чем вызвали подтопление территории.

Дорога, ведущая к национальному парку "Паанаярви", оказалась размытой в двух местах из-за деятельности бобров, сообщает ГТРК "Карелия".

Звери натаскали веток в трубу, расположенную под дорогой, в результате чего поднялась вода и размыла проезд. В итоге сотрудники парка в течение двух дней занимались ремонтом дороги.

Популяция бобров в нацпарке "Паанаярви" значительно увеличилась в последние годы, поскольку животные перебрались туда из Финляндии. Парк в Карелии является охраняемой территорией, поэтому сокращать численность животных в нем запрещено.

Ранее власти Карелии пытались найти ответ на вопрос, почему волки и медведи не охотятся на бобра.