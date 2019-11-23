Бобры в Карелии разрушили дорогу к национальному парку "Паанаярви" (ВИДЕО)

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Дикие животные забили ветками трубу, расположенную под дорогой, чем вызвали подтопление территории.
Дорога, ведущая к национальному парку "Паанаярви", оказалась размытой в двух местах из-за деятельности бобров, сообщает ГТРК "Карелия".
Звери натаскали веток в трубу, расположенную под дорогой, в результате чего поднялась вода и размыла проезд. В итоге сотрудники парка в течение двух дней занимались ремонтом дороги.
Популяция бобров в нацпарке "Паанаярви" значительно увеличилась в последние годы, поскольку животные перебрались туда из Финляндии. Парк в Карелии является охраняемой территорией, поэтому сокращать численность животных в нем запрещено.
Ранее власти Карелии пытались найти ответ на вопрос, почему волки и медведи не охотятся на бобра.
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