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Новости. Общество
09:30, 23 Ноября 2019
фото: Мультфильм "Крутые бобры"

Бобры в Карелии разрушили дорогу к национальному парку "Паанаярви" (ВИДЕО)

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Дикие животные забили ветками трубу, расположенную под дорогой, чем вызвали подтопление территории.

Дорога, ведущая к национальному парку "Паанаярви", оказалась размытой в двух местах из-за деятельности бобров, сообщает ГТРК "Карелия".

Звери натаскали веток в трубу, расположенную под дорогой, в результате чего поднялась вода и размыла проезд. В итоге сотрудники парка в течение двух дней занимались ремонтом дороги.

Популяция бобров в нацпарке "Паанаярви" значительно увеличилась в последние годы, поскольку животные перебрались туда из Финляндии. Парк в Карелии является охраняемой территорией, поэтому сокращать численность животных в нем запрещено. 

Ранее власти Карелии пытались найти ответ на вопрос, почему волки и медведи не охотятся на бобра.

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