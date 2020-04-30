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30.04.2020 16:28

Бочкарева показала "горячее" аргентинское танго (ВИДЕО)

Новости. Вечерняя столица
23:30, 30 Апреля 2020
фото: © instagram.com/natalia_bochkareva_official
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Актриса рассказала об участии в украинском телепроекте "Танцы со Звёздами" и поздравила всех с Днем танца.

Наталья Бочкарева в Instagram поделилась с подписчиками воспоминаниями и показала страстный танец с Евгением Карякиным.

"Сегодня один из самых ярких праздников, которые захватили значительную часть моей жизни и полностью погрузили в мир прекрасного – День Танца! Хочу показать вам, пожалуй, самое яркое своё выступление в паре с профессиональным танцором и моим партнером Женей Карякиным, которое мы подарили зрителям на украинском телепроекте "Танцы со Звёздами" –горячее аргентинское танго в стиле "Основного инстинкта", – написала Бочкарева.

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