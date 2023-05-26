Бодибилдер из Карелии завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях

Вячеслав Гончарук стал бронзовым призером кубка и первенства России по бодибилдингу.

Карельский спортсмен поднялся на третью ступень пьедестала кубка и первенства России по бодибилдингу, говорится в сообщении паблика «Центр спортивной подготовки».



Вячеслав Гончарук завоевал бронзовую медаль в категории «Бодибилдинг, 95 килограммов».



Тренеры спортсмена - Вячеслав Красовский и Геннадий Ерошкин.



Кубок и первенство России по бодибилдингу прошли в Санкт-Петербурге. Это были 35 соревнования по счету.