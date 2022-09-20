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Бодибилдеры Карелии и других регионов России определили лучших (ФОТО)

Новости. Спорт
12:12, 26 Сентября 2022
фото: © Людмила Корвякова

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В Кондопоге прошел открытый Чемпионат республики по бодибилдингу и фитнесу.

В Карелии 24 сентября состоялся открытый Чемпионат республики по бодибилдингу и фитнесу. В зрелищном мероприятии приняли участие не только спортсмены из Карелии, но и представители различных регионов страны. Об этом рассказали в Центре спортивной подготовки Карелии.

В результате соревнований определились лучшие спортсмены в нескольких категориях:

Фитнес-бикини дебют (абсолютная категория) — Ульянова Виолетта (Москва).

Фит-модель (абсолютная категория) — Савельева Александра (Карелия, Петрозаводск).

Бодифитнес (абсолютная категория) — Фадеева Людмила (Карелия, Петрозаводск).

Атлетик классик-физик (абсолютная категория) — Красовский Вячеслав (Карелия, Петрозаводск).

Классический бодибилдинг (абсолютная категория) — Гилев Алексей (Карелия, Петрозаводск).

Бодибилдинг мастера (абсолютная категория) — Червов Андрей (Карелия, Петрозаводск).

Фитнес-бикини до 164 см — Дурасова Александра (Санкт-Петербург).

Велнес-фитнес (абсолютная категория) — Красовская Ольга (Карелия, Петрозаводск).

Фитнес-бикини до 169 см — Шестакова Галина (Карелия, Петрозаводск).

Фитнес-бикини свыше 169 см — Хонкала Анастасия (Карелия, Петрозаводск).

Фитнес-бикини (абсолютная категория) — Дурасова Александра (Санкт-Петербург).

Пляжный бодибилдинг (абсолютная категория) — Николаев Денис (Карелия, Петрозаводск).

Атлетический бодибилдинг мускулар-физик (абсолютная категория) — Соколов Александр (Санкт-Петербург).

Бодибилдинг свыше 90 кг — Червов Андрей (Карелия, Петрозаводск).

Бодибилдинг до 90 кг — Тодуа Андрей (Карелия, Петрозаводск).

Бодибилдинг (абсолютная категория) — Червов Андрей (Карелия, Петрозаводск).

Большой фоторепортаж с Чемпионата Карелии по бодибилдингу и фитнесу смотрите в группе Центра спортивной подготовки

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