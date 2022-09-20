Бодибилдеры Карелии и других регионов России определили лучших (ФОТО)

В Кондопоге прошел открытый Чемпионат республики по бодибилдингу и фитнесу.
В Карелии 24 сентября состоялся открытый Чемпионат республики по бодибилдингу и фитнесу. В зрелищном мероприятии приняли участие не только спортсмены из Карелии, но и представители различных регионов страны. Об этом рассказали в Центре спортивной подготовки Карелии.
В результате соревнований определились лучшие спортсмены в нескольких категориях:
Фитнес-бикини дебют (абсолютная категория) — Ульянова Виолетта (Москва).
Фит-модель (абсолютная категория) — Савельева Александра (Карелия, Петрозаводск).
Бодифитнес (абсолютная категория) — Фадеева Людмила (Карелия, Петрозаводск).
Атлетик классик-физик (абсолютная категория) — Красовский Вячеслав (Карелия, Петрозаводск).
Классический бодибилдинг (абсолютная категория) — Гилев Алексей (Карелия, Петрозаводск).
Бодибилдинг мастера (абсолютная категория) — Червов Андрей (Карелия, Петрозаводск).
Фитнес-бикини до 164 см — Дурасова Александра (Санкт-Петербург).
Велнес-фитнес (абсолютная категория) — Красовская Ольга (Карелия, Петрозаводск).
Фитнес-бикини до 169 см — Шестакова Галина (Карелия, Петрозаводск).
Фитнес-бикини свыше 169 см — Хонкала Анастасия (Карелия, Петрозаводск).
Фитнес-бикини (абсолютная категория) — Дурасова Александра (Санкт-Петербург).
Пляжный бодибилдинг (абсолютная категория) — Николаев Денис (Карелия, Петрозаводск).
Атлетический бодибилдинг мускулар-физик (абсолютная категория) — Соколов Александр (Санкт-Петербург).
Бодибилдинг свыше 90 кг — Червов Андрей (Карелия, Петрозаводск).
Бодибилдинг до 90 кг — Тодуа Андрей (Карелия, Петрозаводск).
Бодибилдинг (абсолютная категория) — Червов Андрей (Карелия, Петрозаводск).
Большой фоторепортаж с Чемпионата Карелии по бодибилдингу и фитнесу смотрите в группе Центра спортивной подготовки.
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