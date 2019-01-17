Боднарчук и Мирошник расскажут о комфортной городской среде на "России – 24"

Первыми гостями новой программы "Неделя в городе" на "Россиия 24" станут глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

Как рассказали в мэрии, все самое интересное и важное о жизни Петрозаводска за неделю будет в это программе.

Депутаты Петрозаводского городского совета и специалисты администрации карельской столицы ответят на вопросы горожан в прямом эфире.

Первый выпуск зрители увидят сегодня, 17 января. Программа будет посвящена реализации в карельской столице проекта "Формирование комфортной городской среды". Ответят гости и на другие актуальные вопросы городской жизни.

Смотрите каждый четверг в 19.30 на телеканале "Россия 24" программу "Неделя в городе".