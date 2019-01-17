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Новости. Общество
11:44, 17 Января 2019
фото: gov.karelia.ru

Боднарчук и Мирошник расскажут о комфортной городской среде на "России – 24"

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Первыми гостями новой программы "Неделя в городе" на "Россиия 24" станут глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

Как рассказали в мэрии, все самое интересное и важное о жизни Петрозаводска за неделю будет в это программе.

Депутаты Петрозаводского городского совета и специалисты администрации карельской столицы ответят на вопросы горожан в прямом эфире.

Первый выпуск зрители увидят сегодня, 17 января. Программа будет посвящена реализации в карельской столице проекта "Формирование комфортной городской среды". Ответят гости и на другие актуальные вопросы городской жизни.

Смотрите каждый четверг в 19.30 на телеканале "Россия 24" программу "Неделя в городе".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-01-17 14:57:04
У нас очень удобные, комфортные ледяные колеи по городу. Заезжаешь во двор - руль крутить не надо, от слова "совсем", как по рельсам сама едет. Надо попросить у федералов бабла и везде по городу понаделать круглогодичные ледяные колеи, ну и заодно Илону Маску утереть нос с его автопилотами :)
ПлачУ и ПлАчу
2019-01-17 14:06:00
чё рассказами кормить? все и так видно, без комментариев:
гнилые автобусы позапрошлого века, мосты волнистые и крысы в кучах мусора в каждом дворе...
кир
2019-01-17 14:05:59
Упорно втыкают высотки, которые не были предусмотрены планами микрорайонов. Бабло правит. Вы город приводите в дикое состояние.
Горожанин
2019-01-17 14:02:31
В городе 70% тротуаров раздолбано, автопарковки в жилых районах ликвидированы, дворы заставлены машинами,, "пробки" на улицах, на прохожих нападают, в поликлинику и пенсионный фонд с Кукковки добираться на другой конц города, городские мосты в аварийном состоянии ...как бы не очень комфортно. Туле и Тамбову явно уступаем. И даже Вологде.
727394
2019-01-17 13:35:14
Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы…
Нас учат честной жизни воры
И — благородству — подлецы.
(1986г Даниил Чкония)
Хаос
2019-01-17 13:31:22
Не буду спорить - они многим не нравятся.
Но в нашем городе нормальные дороги, обустраивают парки, ремонтируют лестницы и т.д.
Хотя если копнуть поглубже то станет ясно, что это не их (лица на фото) заслуга, у них только одни слова и видимость работы, ах да еще различные программы на бумаге.
Все деньги на эти работы выделяют Федералы, а работы делают комерсанты.
тетка
2019-01-17 13:25:35
Да кто же вам поверит?
баян
2019-01-17 13:05:14
как любят себя пиарить? Лучше по городу походили бы да увидели как во дворах снег убирают, а не болтавней занимались?
Os
2019-01-17 12:59:31
Почему нужно ликвидировать троллейбус и убрать все ларьки Союзпечати из центра города. Все для уюта горожан.
Просто гражданин 2
2019-01-17 12:26:56
Похоже: ездить нам в вонючих и грязных маршрутках,в разбитых троллейбусах ещё 3-4 года точно.....несколько дворов сделают, отчёт наверх....и вся "работа".....,а ведь такие деньги тратятся на содержание огромного .но бестолкового аппарата....печально....
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