Боднарчук и Мизинкова обсудят на "России 24" ремонт дорог в Петрозаводске

Гостями прямого эфира на телеканале "Россия 24" в четверг станут председатель Петросовета Геннадий Боднарчук и заместитель главы администрации Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова.

Как рассказали в Петросовете, очередной выпуск программы "Неделя в городе" зрители смогут увидеть 24 января на телеканале "Россия 24". Начало в 19.30.

Выпуск будет посвящен реализации в карельской столице нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Кроме того, гости ответят и на другие актуальные городские вопросы.

В 2019 году на ремонт дорог и обеспечение транспортной безопасности по проекту "Безопасные и качественные дороги" Петрозаводск получит из федерального бюджета порядка 450 млн. рублей. На эти средства планируется отремонтировать не менее 13 автодорог, а также установить светофорные объекты на трех перекрестках.

"Неделя в городе" на канале "Россия 24 Карелия" выходит в прямом эфире каждый четверг в 19.30, в студии работает телефон для вопросов. В рамках проекта обсуждаются самые актуальные городские темы, проблемы, перспективы.