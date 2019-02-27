Боднарчук заявил о планах властей по "экстренной покупке" детских садов

Председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук заявил о готовности властей карельской столицы в ускоренном порядке приобретать дошкольные учреждения.

Об этом Геннадий Боднарчук сообщил во время общения с прессой после сессии Петрозаводского городского совета.

По словам спикера горсовета, власти будут делать ставку на увеличение мест в дошкольных учреждениях.

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