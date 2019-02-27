Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:43, 27 Февраля 2019
фото: "Столица на Онего"

Боднарчук заявил о планах властей по "экстренной покупке" детских садов

Загрузка...

Председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук заявил о готовности властей карельской столицы в ускоренном порядке приобретать дошкольные учреждения.

Об этом Геннадий Боднарчук сообщил во время общения с прессой после сессии Петрозаводского городского совета.

По словам спикера горсовета, власти будут делать ставку на увеличение мест в дошкольных учреждениях.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.02.2019, 13:57
ФОТО: Новый гипермаркет открылся в Петрозаводске
24.02.2019, 08:45
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Крошнозеро
24.02.2019, 16:12
Родные погибших в страшном ДТП под Крошнозеро сообщили о дате похорон
23.02.2019, 12:07
ФОТО: В страшном ДТП на трассе в Карелии погибли двое взрослых и один ребенок
26.02.2019, 12:15
Восемь автомобилей столкнулись под Петрозаводском
21.02.2019, 11:48
Глава МВД Карелии впервые прокомментировал двойное убийство, которое совершил петрозаводский "маньяк"

Аналитика

Сегодня 14:46
Капитал
Бюджет Петрозаводска увеличен более чем на полмиллиарда
Депутаты Петросовета приняли изменения в городской бюджет, увеличив размер казны на 526,7 миллиона рублей.
Экс-министр сельского хозяйства Карелии: "Меры поддержки молочного производства недостаточны" 3
26.02.2019 14:39
"ТехРент" работает в районах 2
26.02.2019 10:06
Чичин во взятках не признается 4
25.02.2019 10:43
Новый социализм 20
20.02.2019 15:05
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2019 13:30
Личное мнение
Трофеи вместо дорог и школ 6
Жителям Карелии покажут военный металлолом из Сирии.
Деньги не на ветер 2
25.02.2019 12:36
"Было бы здорово, чтобы книга вышла вместе со стелой" 9
22.02.2019 13:49
Журналист стал "угрозой национальной безопасности"
21.02.2019 12:21
архив чтиво

Медиа

Полумарафон Lumi Karjala 2019
25.02.2019 12:07
все фото и видео

Опрос

Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»