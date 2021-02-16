Геннадия Боднарчука оставили за решеткой до середины апреля

Петрозаводский городской суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому во взятке председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку до 16 апреля.

В Петрозаводском городском суде сегодня рассмотрели ходатайство Следственного комитета Карелии о продлении меры пресечения председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку. Судья Эдуард Новоселов посчитал аргументы следствия достаточными для того, чтобы оставить Боднарчука в следственном изоляторе еще на два месяца – до 16 апреля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе горсуда.

Между тем, сторона защиты просила заменить Боднарчуку содержание под стражей на домашний арест или выпустить под залог в 3 млн рублей.

Напомним, накануне появилась информация, что Геннадий Боднарчук стал фигурантом нового уголовного дела – о злоупотреблении должностными полномочиями на посту председателя Петросовета (по ч.1, ст.285 УК России).

По данным следствия, в 2017-2018 годах Боднарчук лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к оплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей.

При этом, по данным следствия, в 2017 году, когда Боднарчук ездил в Москву для участия в мероприятиях, не связанных с его депутатскими полномочиями, он проживал в гостиничном номере стоимостью более 25 тысяч рублей в сутки.

Всего же, по полученным нашим изданием данным, с марта 2016-го по декабрь 2018 года городской бюджет оплатил Боднарчуку командировочные расходы от Петросовета более чем на полмиллиона рублей.

Выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателю Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. При этом, к разработке утверждения названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук. Именно поэтому и в этих его действиях правоохранительные органы усматривают признаки злоупотребления должностными полномочиями.

Как сообщалось ранее, Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля прошлого года и на следующий день помещен под арест. Боднарчуку предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей спикеру якобы передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев. В настоящее время Матвеев уже осужден – в декабре 2020 года Матвеев был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей. Экс-депутат привлечен к ответственности за получение взятки в размере 4 млн рублей.

Срок содержания под стражей Геннадия Боднарчука неоднократно продлевался. По решению Петрозаводского городского суда он останется под арестом до 16 апреля.