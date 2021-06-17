Боднарчуку продлили арест и ограничили срок ознакомления с уголовным делом

Обвиняемому в четырех преступлениях председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку продлили арест до 16 июля и ограничили срок ознакомления с материалами уголовного дела.

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук вместе с тремя своими адвокатами завершает ознакомление с уголовным делом. Сделать это им необходимо до 22 июня, поскольку до этого числа, по информации защиты Боднарчука, судья петрозаводского суда Марина Носова ограничила их в ознакомлении с делом.

Кроме этого, другой судья городского суда - Роман Парамонов, по ходатайству следователя по особо важным делам карельского Следкома Александра Брюханова, продлил Боднарчуку срок ареста еще на месяц, до 16 июля. Поскольку к этому времени пройдет год с момента ареста председателя Петросовета, право дальнейшего его продления в данном случае есть только у Верховного суда Карелии.

Защищающие Геннадия Боднарчука петрозаводские адвокаты Артем Черкасов, Михаил Ямчитский и защитник из Иркутска Игорь Кустов предлагали суду альтернативную, более мягкую меру пресечения: домашний арест или залог в 3,5 миллиона рублей. Однако суд при участии прокурора отдела по надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства прокуратуры республики Максима Геньбы оставил Геннадия Боднарчука под стражей.

Напомним, что Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

Как ранее рассказывала «Столица на Онего», в первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение четырехмиллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017-2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателя Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).