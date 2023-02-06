Боец ЧВК «Вагнер» из Карелии погиб в зоне спецоперации

Житель Олонецкого района Карелии погиб во время специальной военной операции.

Как сообщили в официальном паблике властей Олонецкого района, в ходе СВО погиб житель деревни Мегрега Павел Викторович Колесов.



«С декабря 2022 года добровольцем отправился на специальную военную операцию в составе ЧВК «Вагнер». Там он показал отличные результаты и отправился в составе штурмового отряда в район проведения боевых действий в Артемовск (Бахмут) ДНР», - говорится в сообщении.



Руководством ЧВК награжден крестом «За кровь и храбрость» и «Орденом Мужества» посмертно, сказано в паблике.







Напомним, ранее наше издание сообщало о том, что в зоне СВО погибли доброволец и контрактник из Карелии.