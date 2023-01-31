Доброволец и контрактник из Карелии погибли в зоне спецоперации

Два сегежанина - Александр Гаврилов и Василий Шалаев погибли в зоне спецоперации на Украине, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал, что сегодня получил сразу два печальных известия из Сегежи.

«Наши земляки, сегежане - доброволец Александр Гаврилов и рядовой контрактной службы Василий Шалаев – погибли в ходе СВО», - сообщил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии принес глубочайшие соболезнования родным и близким героев.

«Вечная память бойцам», - написал руководитель республики.