Доброволец и контрактник из Карелии погибли в зоне спецоперации

Два сегежанина - Александр Гаврилов и Василий Шалаев погибли в зоне спецоперации на Украине, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал, что сегодня получил сразу два печальных известия из Сегежи.
«Наши земляки, сегежане - доброволец Александр Гаврилов и рядовой контрактной службы Василий Шалаев – погибли в ходе СВО», - сообщил Артур Парфенчиков.
Глава Карелии принес глубочайшие соболезнования родным и близким героев.
«Вечная память бойцам», - написал руководитель республики.
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