Боец из Карелии спас товарищей во время спецоперации на Украине

Данила Дорохов из Медвежьегорска совершил геройский поступок во время спецоперации на Украине, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«В ходе спецоперации на Украине он спас товарищей из подбитого БТР, уничтожил огневую точку боевиков во время форсирования моста и взял на буксир поврежденную технику», — сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как отметил Парфенчиков, о подвиге Данилы сообщило Министерство обороны России. В числе других ребят он выполняет спецзадачи по защите мирного населения Донбасса, проявляя личное мужество и верность долгу.

«Данила, ждем тебя домой!» — написал Артур Парфенчиков.