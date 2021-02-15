Боец Росгвардии Карелии в темноте бегает быстрее всех

Росгвардеец занял первое место в полумарафоне ночного забега "Снежные тропы", сообщили управлении Росгвардии Карелии.

В минувшую субботу, 13 февраля, в столице Карелии состоялся традиционный вечерний забег при свете фонарей "Снежные тропы", в котором принял участие сотрудник ОМОН карельского Управления Росгвардии.

Соревнования проводились уже в четвертый раз в рамках "Серии стартов PTZ RUN 2021". Более 70 человек смогли попробовать свои силы на дистанциях 5, 10 и 21 километр.

Старший лейтенант полиции Степан М. преодолел максимальную дистанцию в 21 километр и показал лучший результат в группе М18.

Офицер активно тренируется и участвует в различных забегах, покоряя для себя новые вершины и доказывая, что лишь упорный труд способен привести к лучшим результатам.

В планах офицера участие в соревнованиях всероссийского уровня.