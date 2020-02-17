Богатейший человек мира выделит 10 млрд долларов на спасение Земли

Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.

"Я хочу улучшить уже изученные способы и открыть новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата", – пишет Безос в Instagram.

Для противодействия "самой большой угрозе для нашей планеты" он выделяет 10 миллиардов долларов, пишет издание "РИА Новости".

По словам Безоса, средства из Фонда Земли будут выделяться ученым, активистам и неправительственным организациям, которые занимаются решением этой проблемы.

"Я начну выдавать гранты этим летом", – отметил миллиардер.

Безос обратился к компаниям, правительствам стран, международным организациям и простым людям с призывом начать совместную работу.

"Земля – это то, что нас всех объединяет – давайте защищать ее вместе", – предложил он.

Ранее сообщалось, что Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes. С показателем в 115,5 миллиарда долларов обогнал президента Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно, чье состояние оценивается в 112,9 миллиарда долларов.