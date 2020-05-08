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Бойфренд Бузовой разбудил ее ведром холодной воды (ВИДЕО)

Новости. Вечерняя столица
19:10, 08 Мая 2020
фото: © instagram.com/buzova86
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Давид Манукян жестоко разыграл Ольгу Бузову.

Ради розыгрыша блогер рискнул отношениями с певицей, пишет Cosmopolitan.

Бойфренд ведущей принял участие в новом челлендже, устроенном вместе с другим блогером Гусейном Гасановым. Молодые люди придумывают друг для друга трудные задания. Давид уже перекрасил волосы в рыжий цвет. Вслед за этим соперник потребовал у него пошутить над любимой девушкой.

Розыгрыш оказался жестоким. Манукяну пришлось разбудить звезду, облив ее холодной водой из ведра.

"Мне кажется, это конец, она не простит", – говорил Давид, стоя на пороге спальни любимой девушки.

Ольга моментально проснулась, закашлялась и расплакалась. Бойфренд принялся объяснять, что это розыгрыш. Он начал обнимать звезду. Успокоившись, Бузова схватила ведро и вылила остатки воды на Манукяна, тем самым разрядив обстановку.

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