Полуобнаженная Бузова приняла солнечные ванны на крыше многоэтажки (ФОТО)

Ольга Бузова не так давно переехала вместе со своим бойфрендом в новую квартиру элиткласса.

В самоизоляции певице удалось почувствовать всю прелесть своих нынешних квадратных метров, купленных за 120 миллионов рублей, пишет Teleprogramma.

Помимо внушительных габаритов и прекрасного местоположения (рядом с МГУ), жилье Оли, как оказалось, имеет большую террасу. Оборудовав ее под принятие солнечных ванн, девушка облачилась в яркий купальник и сделала эффектный снимок.

"Ох! Оля, что ж вы делаете? Это космос мечтаний половины страны", "Ну да, самое время такое фото выкладывать…", "Вы издеваетесь над народом?", – прокомментировали кадр подписчики.