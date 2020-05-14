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Полуобнаженная Бузова приняла солнечные ванны на крыше многоэтажки (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 14 Мая 2020
фото: © instagram.com/buzova86
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Ольга Бузова не так давно переехала вместе со своим бойфрендом в новую квартиру элиткласса.

В самоизоляции певице удалось почувствовать всю прелесть своих нынешних квадратных метров, купленных за 120 миллионов рублей, пишет Teleprogramma.

Помимо внушительных габаритов и прекрасного местоположения (рядом с МГУ), жилье Оли, как оказалось, имеет большую террасу. Оборудовав ее под принятие солнечных ванн, девушка облачилась в яркий купальник и сделала эффектный снимок.

"Ох! Оля, что ж вы делаете? Это космос мечтаний половины страны", "Ну да, самое время такое фото выкладывать…", "Вы издеваетесь над народом?", – прокомментировали кадр подписчики.

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