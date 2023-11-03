Бойца СВО похоронили в поселке на севере Карелии

В ходе специальной военной операции 17 октября погиб житель поселка Боровой Игорь Клименко.
Как накануне, 3 ноября, сообщили власти Калевальского района Карелии, в Боровом простились с Игорем Андреевичем Клименко.
Напомним, 22-летний уроженец северного поселка республики погиб 17 октября.
Напомним, ранее о гибели еще одного нашего земляка сообщили власти Питкярантского района республики.
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