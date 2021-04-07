Бойцы Росгвардии Карелии забрали из магазина пьяного матерящегося мужчину

Хулиган нарушал порядок в магазинах Петрозаводска и попал в полицию, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

Сигнал тревоги на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил из небольшого охраняемого магазина в районе Октябрьского проспекта днем 6 апреля.

Выяснилось, что 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался и нарушал общественный порядок.

Сотрудники Росгвардии установили, что мужчина уже не раз становился источником подобных инцидентов – его задерживали и привлекали к административной ответственности. Также выяснилось, что несколько дней назад был зарегистрирован аналогичный эпизод мелкого хулиганства с его участием.

Задержанного передали в полицию.