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Бойцы Росгвардии Карелии забрали из магазина пьяного матерящегося мужчину

Новости. Происшествия
09:05, 08 Апреля 2021
фото: © AP Photo/Eraldo Peres
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Хулиган нарушал порядок в магазинах Петрозаводска и попал в полицию, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

Сигнал тревоги на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил из небольшого охраняемого магазина в районе Октябрьского проспекта днем 6 апреля.

Выяснилось, что 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался и нарушал общественный порядок.

Сотрудники Росгвардии установили, что мужчина уже не раз становился источником подобных инцидентов – его задерживали и привлекали к административной ответственности. Также выяснилось, что несколько дней назад был зарегистрирован аналогичный эпизод мелкого хулиганства с его участием.

Задержанного передали в полицию.

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