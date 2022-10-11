Бойцы Росгвардии Карелии задержали за неделю 20 нарушителей

За неделю более 20 нарушителей были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии на охраняемых объектах Карелии, сообщили в ведомстве.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии Карелии за прошедшую неделю совершили 457 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 16 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 19 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступления задержан 3 граждан.

Общая сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.