Бойцы Росгвардии разоружили пять нарушителей в Карелии

Сотрудники Росгвардии составили более 20 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия, сообщили в ведомстве.

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии Карелии совместно с сотрудниками полиции за прошедшую неделю провели 87 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Жители Карелии добровольно сдали 10 единиц оружия. Росгвардейцы составили 22 протокола об административных правонарушениях, один — в сфере частной охранной деятельности. Изъято 5 единиц оружия.