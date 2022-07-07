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Бойцы Росгвардии, участвовавшие в спецоперации на Украине, вернулись в Карелию без потерь

Новости. Общество
09:44, 11 Июля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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На железнодорожном вокзале Петрозаводска сегодня состоялась торжественная встреча участников специальной операции на Украине – бойцов сводного отряда СОБР и ОМОН Росгвардии.

Об этом сообщили в администрации города.

На перроне росгвардейцев встречали начальник Управления Росгвардии по Карелии полковник полиции Николай Путилин, заместитель главы республики по внутренней политике Игорь Корсаков, глава Петрозаводска Владимир Любарский, сослуживцы и родственники, играл военный оркестр.



 «Самое главное – отряд вернулся без потерь. Родные дождались своих братьев, мужей и сыновей, написала на своей странице Владимир Любараский. – Спасибо всем бойцам за мужество и за верность воинскому долгу. Петрозаводск ждал вас. Мы гордимся вами и радуемся вместе с вашими семьями»



 Как рассказал командир СОБР полковник Андрей Антонов, военнослужащие занимались боевым охранением объектов, предотвращением нападений на воинские и гуманитарные колонны. По его словам, отряд вернулся в полном составе.

Это второй по счету специальный отряд карельского Управления Росгвардии, задействованный в спецоперации на Украине. Росгвардейцы, находившиеся в зоне боевых действий с первых дней операции, вернулись домой в апреле.

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