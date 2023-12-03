Петрозаводские спортсмены выиграли шесть медалей на всероссийском турнире по муай-тай

За призовые места боролись 842 участника.

Команда из Петрозаводска тренера Дианы Зубровской выиграла шесть медалей на всероссийском турнире по муай-тай, сообщили в паблике МУ «Дирекция спорта».



Кубок России и всероссийский турнир «Кубок Содружества» по тайскому боксу проходили в Городецком районе Нижегородкой области.

Как отметили в группе, команда из Петрозаводска в составе шести человек выиграла шесть медалей: золотую медаль завоевала Евгения Тирских, серебряные награды — Алиса Тестова, Серафима Костякова и Дарья Полозская.

По словам тренера, все спортсменки в полуфиналах уверенно выиграли у соперниц, а в финальных поединках, показав конкурентные бои, уступили по очкам.

Бронзовые медали завоевали Ксения Михайлова и Владислав Акулов. Они провели по два боя, а в полуфиналах уступили более сильным соперникам.

Тренер отметила, что Алиса Тестова, Влад Акулов и Ксения Михайлова пробовали себя в новых возрастных категориях (14-15 лет) и показали очень достойный результат.

Всего за призовые места боролись 842 участника турнира из 48 регионов нашей страны, отметили в источнике.