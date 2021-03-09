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Боксер из Карелии победил двукратного призера Чемпионата России на соревнованиях в Пскове

Новости. Спорт
18:40, 10 Марта 2021
фото: © Минспорта Карелии
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Карельский спортсмен Константин Опольский стал лучшим на Всероссийских соревнованиях по боксу "Кубок командующего Воздушно-десантными войсками".

Как сообщает Минспорта Карелии, с 3 по 6 марта в Пскове прошел турнир, посвященный памяти 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии. В соревнованиях принимали участие 80 боксеров из частей и соединений ВДВ Пскова, Новороссийска, Иваново, Тулы, Улан-Удэ, Ульяновска, Уссурийска, Рязани, Омска, Камышина, Кубинки и Московской области. Среди участников было 4 мастера спорта международного класса и 30 мастеров спорта России.

Боксер из Карелии Константин Опольский представил на Кубке командующего ВДВ Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Он провёл четыре боя, в каждом из которых одержал победу. В финальном поединке наш боксёр победил двукратного призёра Чемпионата России Мухаммада Шехова из Пскова.

По итогам соревнований Константин Опольский завоевал специальный приз "За лучшую технику".

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