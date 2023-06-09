Боксер из Карелии стал двукратным победителем первенства страны (ФОТО)

Константин Опольский стал двукратным победителем первенства России среди юниоров 19-22 лет, сообщили в Минспорта Карелии.
С 3 по 10 июня в Подмосковье проходили всероссийские соревнования по боксу среди юниоров.
В субботу, в последний день соревнований, карельский боксер Константин Опольский одержал победу в финале над представителем Подмосковья Данилом Хоружием.
Таким образом, мастер спорта международного класса Опольский стал двукратным победителем первенства России среди юниоров 19-22 лет, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.
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