Боксер из Карелии стал двукратным победителем первенства страны (ФОТО)

Константин Опольский стал двукратным победителем первенства России среди юниоров 19-22 лет, сообщили в Минспорта Карелии.

С 3 по 10 июня в Подмосковье проходили всероссийские соревнования по боксу среди юниоров.



В субботу, в последний день соревнований, карельский боксер Константин Опольский одержал победу в финале над представителем Подмосковья Данилом Хоружием.



Таким образом, мастер спорта международного класса Опольский стал двукратным победителем первенства России среди юниоров 19-22 лет, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.











