Боксер из Карелии стал победителем Кубка России

Петрозаводский боксер Константин Опольский, выступая за команду СЗФО, завоевал победу на Кубке России.

Как рассказали в Минспорта Карелии, соревнования, приуроченные к 30-летию Федерации бокса России, проходили в Московской области. В финале встретились сильнейшие команды страны: сборная Центрального федерального округа и Уральского федерального округа.

Петрозаводский боксер Константин Опольский, выступавший за команду СЗФО, единогласным решением судей одержал победу над победителем Первенства Европы Алексеем Кисилёвым из Челябинской области.

В итоге сборная СЗФО победила с общим счетом 22:17, завоевав Кубок страны. Константин Опольский внес серьезный вклад в этот успех, одержав четыре уверенные победы над соперниками.