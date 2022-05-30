Боксер из Карелии стал победителем международного турнира

Константин Опольский стал лучшим на международном турнире по боксу, прошедшем в Хабаровске.

Как сообщили в Минспорта республики, спортсмен из Карелии принял участие в международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, прошедшем в Хабаровске. В турнире, проводящемся с 1961 года, помимо российских боксеров соревновались участники из Республики Беларусь, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и других стран.

Константин Опольский завоевал титул, победив в финале чемпиона России 2019 года, мастера спорта международного класса Джамала Бадрутдинова.

Ранее спортсменка из Карелии завоевала «бронзу» на Первенстве России по боксу.