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Боксер из Карелии стал победителем международного турнира

Новости. Спорт
17:20, 31 Мая 2022
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Константин Опольский стал лучшим на международном турнире по боксу, прошедшем в Хабаровске.

Как сообщили в Минспорта республики, спортсмен из Карелии принял участие в международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, прошедшем в Хабаровске. В турнире, проводящемся с 1961 года, помимо российских боксеров соревновались участники из Республики Беларусь, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и других стран.

Константин Опольский завоевал титул, победив в финале чемпиона России 2019 года, мастера спорта международного класса Джамала Бадрутдинова.

Ранее спортсменка из Карелии завоевала «бронзу» на Первенстве России по боксу.

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