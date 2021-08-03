Боксерские груши закупили для спортивной школы Петрозаводска

Спортивная школа № 5 продолжает наращивать материально-техническую базу, сообщили в администрации города.

В преддверии нового учебного года у воспитанников спортшколы появились новые боксерские груши. Инвентарь приобретен на средства, выделенные в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». В скором времени учреждение планирует также приобрести ковер для самбо и дополнительный инвентарь для занятий ушу.



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«Благодаря федеральной и региональной поддержке в течение двух последних лет нам удалось существенно улучшить условия для тренировок. Ведущие спортсмены получили возможность выезжать на учебно-тренировочные сборы и соревнования самого высокого уровня. Сегодня отделения школы обеспечены всем необходимым для будущих побед наших воспитанников», — отметил директор учреждения Антон Годинов.

В мэрии напомнили, в 2020 году в здании споршколы № 1 обновили помещения, провели реконструкцию зала борьбы. Закупили новое оборудование — ковры, тренажер. Помимо этого, у спортсменов появилась новая экипировка — боксерские перчатки, шлемы, инвентарь для киокусинкай и тхэквондо, макивары, лапы, ракетки, футы, жилеты и т. д.